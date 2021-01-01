نتائج 5 مباريات فى دوري غزة الإثنين

غزة/سما/

فاز فريق شباب رفح "الزعيم" على ضيفه شباب جباليا "ثوار الشمال" بهدف نظيف مساء الاثنين في ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، في اختتام منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في غزة.

وسجل جمعة الهمص هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، ليرفع رصيد فريقه إلى 35 نقطة في المركز الأول، والصدارة، وتجمد رصيد "الثوار" عند 27 نقطة بالمركز الرابع.

وحكم المباراة طاقم مكون من: الدولي عماد مرجان للساحة، وساعده محمد الغول، ومحمد خطاب للخطوط، وخالد أبو الخير رابعًا.

المباراة الثانية

وفي مباراة ثانية، تعادل شباب خانيونس "النشامى" مع جاره اتحاد خانيونس "الطواحين" بهدفين لمثليهما في إستاد خانيونس جنوب القطاع.

وبادر "النشامى" بالتسجيل عبر خليل مطر، وسليمان أبو عبيدة بالدقيقتين 24، و28 على التوالي، وعدل خالد النبريص النتيجة "للطواحين" بتسجيل هدفين في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء، و45 على الترتيب.

وبذلك، يرتفع رصيد "الطواحين" إلى 31 نقطة في المركز الثاني، ووصل رصيد "النشامى" إلى 15 نقطة بالمركز التاسع.

وقاد اللقاء تحكيميًا: عاهد المصري للساحة، وساعده الدولي حسام الحرازين، ومحمود الصواف للخطوط، وهاني مسمح رابعًا.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الأسبوع القادم من البطولة يوم السبت المقبل.

المباراة الثالثة

تعادل فريق أهلي غزة مع ضيفه بيت حانون الأهلي بهدف لمثله مساء الاثنين في ملعب اليرموك بمدينة غزة، في اختتام مباريات الأسبوع 16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قطاع غزة.

وبادر الأهلي بالتسجيل عبرأدهم المقادمة في الدقيقة العاشرة، بينما أحرز هدف "الحوانين" ناجي بكر بالدقيقة 45، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 28 نقطة في المركز الثاني، والصدارة، وبات رصيد "الحوانين" 19 نقطة في الترتيب التاسع.

المباراة الرابعة

بدوره، تعادل الأقصى مع نظيره القادسية بدون أهداف في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، ليرتفع رصيد الأول إلى 18 نقطة في المركز العاشر، وبات رصيد الثاني 14 نقطة بالمركز الحادي عشر، وقبل الأخير.

المباراة الخامسة

ولحساب مباريات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" فاز الرضوان على المشتل بهدف دون رد في ملعب بيت حانون شمال القطاع.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع علاء أبو جياب من ركلة جزاء في الدقيقة 96، علمًا أن زميله أحمد فضل عبيد أهدر ركلة مماثلة تصدى لها حارس المشتل شعبان عفانة بالدقيقة 87.

ووصل رصيد الرضوان إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد المشتل عند 20 نقطة بالمركز الثاني.

وتختتم منافسات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" الثلاثاء بمباراة الزيتون مع فلسطين في ملعب فلسطين بمدينة غزة، ولحساب ذات الدرجة في فرع "الوسطى والجنوب" يتقابل المصدر مع العطاء في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وفي الدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب" يتقابل الرباط مع شباب معن في ملعب رفح البلدي، وأهلي البريج مع الترابط في إستاد خانيونس جنوب القطاع، ويشهد فرع "غزة والشمال" مباراة اتحاد جباليا مع شباب الزيتون بملعب بيت حانون شمال القطاع.