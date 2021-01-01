كيف يتم التعامل مع عدم انتظام ضربات القلب ؟

وكالات/سما/



كشف الدكتور أندريه سيروف، أخصائي أمراض القلب، طريقة تساعد الشخص على التغلب على حالة من حالات عدم انتظام ضربات القلب.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "موسكو تتحدث" إلى أنه يمكن التغلب على عدم انتظام ضربات القلب من دون استخدام الأدوية باستخدام تقنية تنفس خاصة.

ويقول، "تسمى إحدى حالات عدم انتظام ضربات القلب، بتسارع القلب فوق البطيني، التي تظهر عادة في مرحلة الشباب وتستمر مدى الحياة. تظهر هذه الحالة بصورة مفاجئة وتتسارع ضربات القلب لتصل إلى 150-160 1ضربة في الدقيقة، ومن ثم تتوقف بصورة مفاجئة أيضا. و يمكن وقف هذه الحالة باستخدام تقنية التنفس المبهمة، حيث يجب على الشخص أخذ نفس عميق وحبس أنفاسه أكبر فترة ممكنة، وبهذه الطريقة يمكن التغلب على هذه الحالة من حالات عدم انتظام ضربات القلب".

وينصح الأخصائي كل من يعاني من عدم انتظام ضربات القلب بالخضوع إلى عملية استئصال راديوي (Radiofrequency ablation)‏ وهو إجراء طبي يحدث فيه اسئصال لجزء من نظام التوصيل الكهربائي للقلب باستخدام الليزر)، التي يشفى بعدها أكثر من 90 بالمئة من المرضى.