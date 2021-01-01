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رسالة من وزير الخارجية الأردني الى السيسي

الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من وزير الخارجية الأردني الى السيسي



عمان/سما/

نقل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت تطورات المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات الملك عبدالله الثاني إلى السيسي، ورسالة من جلالته تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتطورات في المنطقة".


وأضافت أن "الصفدي وضع السيسي في صورة المحادثات التي أجراها الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين الأمريكيين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة".

وتابعت أن "الرسالة جاءت في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين جلالة الملك والرئيس المصري حول سبل تعزيز التعاون ومواجهة التحديات الإقليمية خدمة لمصالح البلدين والقضايا العربية، وأكدت الحرص على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات وبما يعكس استراتيجية العلاقات الأردنية المصرية ومركزيتها".

#وزير الخارجية الاردني #ايمن الصفدي #الرئيس عبد الفتاح السيسي

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