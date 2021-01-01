ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب في قطاع غزة ؟

غزة/سما/

تداولت وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة أنباء عن زيادة حالات "موت الفجأة" لدى فئة الشباب في قطاع غزة، وسط تساؤلات عن ماهية أسباب الوفاة، لا سيما أنه تشخيص حالات بعضهم بـ"السكتة القلبية".

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، خبر وفاة الشاب عبد الله زيدان (32 عامًا) بسكتة قلبية، لترتفع عدد حالات الوفاة لـ7 خلال أسبوع.

الدكتور خميس الاسي، أستاذ الطب المشارك في الجامعة الإسلامية، أكد أن نسبة حالات موت الفجأة في قطاع غزة يوجد مثلها في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعد طبيعة.

وقل الاسي في تصريحات صحفية،" إننا شاهدنا رياضيين توفوا بموت الفجأة سواء خلال أدائهم للأنشطة الرياضية في كرة القدم أو السباحة او رفع الاثقال.

وأضاف أنه في أمريكا يتوفى نحو 400 ألف حالة وفاة منها عشرات الالاف موت الفجأة.

وأوضح الاسي، أن معدل الوفاة الطبيعي في قطاع غزة 17-19 حالة، استنادا إلى تعداد السكان في القطاع، مبينًا أن ثلث هذا العدد يكون بينهم وفيات جراء أمراض في القلب حسب المعطيات العالمية.

وحول أسباب موت الفجأة عند الشباب في قطاع غزة، بيّن أن السبب الأساسي هو وجود مشاكل غير مكتشفة في القلب.

وذكر أن السبب الأول، اعتلال عضلة القلب التي قد تكون أسبابها وراثية أو يكون عند الاسرة حالات وفاة مشابهة لذات السبب، مبينًا أنه عند زيادة سماكة عضلة في جهة البطين تسبب خلل في سريان الشبكة الكهربائية في القلب.

وتابع: "القلب يتميز بالإيقاعية في النبض، وفي المعدل الطبيعي (60- 80) نبضة في الدقيقة، وفي حال زادت النبضات أو انخفضت يحدث مشكلة في القلب، ما يسبب الموت المفاجئ.

وقال د. الاسي، إن السبب الثاني هو وجود مشاكل في الشرايين التاجية، مبينًا أنه قد يتصل أحد الشرايين بأخر ما يؤدي إلى حدوث علة لدى الأشخاص الذي يمارسون رياضة بدنية شديدة او خلال حمل الأثقال الكبيرة او خلال شجار.

وأضاف، أن السبب الثالث وجود عيب خلقي منذ الولادة أو وجود ثقب بين البطينين او الأذنين، والذي ثد يكون الثقب صغير نسبيا، مشيرًا إلى أنه عند ممارسة الرياضة أو بدل مجهود كبير أو وقوعه تحت ضغط نفسي ما يزيد تدفق الدم بشكل كبير، ما يؤدي لتوسع الثقب وبدوره يسبب توقف القلب.

وبشأن السبب الرابع، ذكر أنه من الممكن أن يكون جراء وجود عيب خلقي في كهرباء القلب، موضحًا أن الكهرباء تأتي من الأذنين وتنتقل عبر الجدار الفاصل بين البطينين والاذنين ثم تنتقل إلى جدار القلب.

وبيّن الإسي، أن حركة الكهرباء في القلب تسلسلية عبارة عن (60-80) صعقة كهربائية في الدقيقة، وفي حال توقفت إحدى الصعقات في منتصف هذه العملية، قد تتوقف عضلة القلب وتؤدي للوفاة.

وبيّن د. الاسي، أن الحل للسيطرة على حالات موت الفجأة هو الكشف المبكر عن أي مشاكل قد تحدث في القلب لدى الشباب.