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الصحة بغزة تعلن عن آلية جديدة للحصول على شهادات التطعيم ضد كورونا للمسافرين

الإثنين 26 يوليو 2021 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن عن آلية جديدة للحصول على شهادات التطعيم ضد كورونا للمسافرين



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن سلسلة من التسهيلات للمواطنين في حصولهم على شهادة التطعيم ضد كورونا.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في اطار تسهيل اجراءات سفر المواطنين عن اصدار شهادات التطعيم ضد مرض كوفيد ١٩وفق المتطلبات الدولية

وأوضحت أن هذا الإجراء يتم من خلال الاجراءات التالية :

- اصدار شهادة التطعيم من خلال تطبيق الجوال "صحتي" الخاص بوزارة الصحة او www.sehatty.ps
- امكانية التحقق من الشهادة الصادرة من خلال قراءة QR الموجود في شهادة التطعيم

- يمكن للمواطن ايضا الاطلاع على حالة التطعيم الخاصة به من خلال تطبيق صحتي

-زيارة اقسام الطب الوقائي في المحافظات لإصدار الشهادة والمتابعة

#الصحة بغزة #شهادات التطعيم ضد كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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