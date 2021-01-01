الأمير فراس بن رعد يؤكد أهمية المشاركة في ماراثون "نركض من أجل فلسطين"

عمان/سما/

دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للماراثونات الأمير فراس بن رعد، اليوم الإثنين، إلى المشاركة الواسعة بالماراثون الافتراضي "نركض من أجل فلسطين"، مؤكدًا "أهمية المشاركة من جميع شرائح المجتمع دعمًا لصمود الأهل في فلسطين وتضامنًا معهم".

وقال الأمير فراس بن رعد، في تصريحات صحفية، إن الماراثون الافتراضي الذي سيجري في الثلاثين من شهر تموز الجاري يأتي من خلال تطبيق (أركض للأردن) الافتراضي.

وأضاف، أن إمكانية المشاركة في هذا الحدث الرياضي متاحة من أي مكان بالعالم، ويأتي تنظيمه انطلاقًا من أهداف الجمعية لتشجيع رياضة الجري وتحفيز جميع شرائح المجتمع لممارستها، مؤكدًا أنه "يحمل أهدافًا معنوية ومادية تجسّد معاني التضامن مع الأشقاء في فلسطين بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة وحي الشيخ جراح في القدس".

وأوضح أن "ريع الماراثون سيخصّص بشكل كامل لمساعدة الأهل في فلسطين"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث يتضمن مسافات (1كم، 5 كم)، ويمكن للمشارك اختيار المسار المناسب، والتوقيت الملائم لغاية الساعة 11 مساءً.

يذكر أن تطبيق الجمعية الأردنية للماراثونات، (أركض للأردن)، متاح للاستخدام في الأردن وجميع أنحاء العالم، ومتوفر على متجري آبل وجوجل لأجهزة IOS وآندرويد وباللغتين العربية والإنجليزية، مع توفيره خاصية تساعد الأشخاص على التدريب اليومي لرياضة الجري مجانًا.

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