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محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..

الإثنين 26 يوليو 2021 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، مساء الاثنين، أن محكمة إسرائيلية قررت تغريم السلطة الفلسطينية مبلغ مليون شيقل بسبب عملية خطف.
 
ووفقاً للقناة العبرية، قرار التغريم جاء تعويضاُ عن عملية خطف قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ثمانيات القرن الماضي.
 
وأوضحت القناة أن المحكمة المركزية في القدس قررت تغريم منظمة التحرير بدفع مبلغ 400 الف شيقل لكل من ورثة يهوديتين كانتا على متن سفينة خطفتها الجبهة الشعبية من ميناء بور سعيد في مصر عام 1985 واقتادت السفينة الى ميناء طرطوس السوري، حيث توفيت المخطوفتان قبل أعوام خلال رفع دعوى ضد منظمة التحرير كمسئولة عن العملية.

#محكمة اسرائيلية #السلطة الفلسطينية #عملية خطف

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