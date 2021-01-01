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"معدل": آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

الإثنين 26 يوليو 2021 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معدل": آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود آلية معدلة للسفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (27 يوليو)

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلتان: الثانية والثالثة من كشف رقم (2021/25).

وشددت على ضرورة تواجد الأسماء الواردة في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/25): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#السفر عبر معبر رفح #الية السفر عبر معبر رفح

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