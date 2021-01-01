الدعليس: مصر تقرر زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر

غزة /سما/

قررت السلطات المصرية، مساء اليوم الاثنين، زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر إضافة إلى العدد الحالي يومياً، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، مساء اليوم الاثنين، إنه وفي إطار التواصل المستمر مع الاشقاء المصريين من أجل تحسين العمل في معبر رفح البري، والتسهيل على المسافرين، أُبلغنا أنه تم إقرار زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر إضافة إلى العدد الحالي يومياً، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء. وكذلك تخفيف الاجراءات على الطريق.

وتقدم الدعليس بجزيل الشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر على جهودهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.