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الدعليس: مصر تقرر زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر

الإثنين 26 يوليو 2021 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس: مصر تقرر زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر



غزة /سما/

قررت السلطات المصرية، مساء اليوم الاثنين،  زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر إضافة إلى العدد الحالي يومياً، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، مساء اليوم الاثنين، إنه وفي إطار التواصل المستمر مع الاشقاء المصريين من أجل تحسين العمل في معبر رفح البري، والتسهيل على المسافرين، أُبلغنا أنه تم إقرار زيادة أعداد المسافرين تدريجيا يومياً عبر المعبر بمقدار 100 مسافر إضافة إلى العدد الحالي يومياً، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء. وكذلك تخفيف الاجراءات على الطريق.

وتقدم الدعليس بجزيل الشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر على جهودهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

#مصر #معبر رفح #مسافرين #غزة #السلطات المصرية #لجنة متابعة العمل الحكومي #عصام الدعليس #قطاع غزة

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