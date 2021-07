"Nouh Twins": حاملة طائرات تتحول إلى جزيرة خضراء متنقلة قابلة للتوسع (صور وفيديو)

ارتبط اسم حاملة الطائرات دائما بالحروب والعتاد العسكري وتنفيذ المهام البحرية البعيدة في المحطات والبحار، مع أسراب من الطائرات المكدسة في وضعية الهجوم والقتال.

حاول استديو هولندي تقديم مفهوم آخر لحاملات الطائرات بعيدا كل البعد عن الحروب الشرسة والنزاعات الدولية العابرة للبحار، من خلال تصميم مشروع يعمل عليه مجموعة رجال أعمال، من أجل تحويل حاملة طائرات عملاقة إلى جزيرة ترفيهية عائمة في البحار.



وبحسب موقع "autoevolution"، فقد ابتكر استوديو "ميتسي" الهولندي مفهوما جديدا مختلفا لحاملات الطائرات في العالم، من خلال تقديم النموذج الجديد لحامة الطائرات التي أطلق عليها اسم (Noah Twins Carrier)، وهي أول حاملة طائرات في العالم يتم تحويلها إلى يخت عائم فاخر.

وبحسب المشاهد التي نشرتها الشركة لنموذجها الأولي، فإن حاملة الطائرات هذه قابلة للتمدد والتوسع جانبيا من خلال وجود طبقات فوق مدرج الهبوط ويتم فتحها ليخرج منها ملعب غولف ومسطحات عشبية خضراء جميلة.

ونوهت المصادر أنه تم وضع مهبط طائرة عمودية (هيلوكوبتر) في أحد جوانب حاملة الطائرات، بالإضافة إلى وجود سيارات أجرة للتنقل بدلا من الطائرات.

⛳️This incredible studio has designed a 3 hole golf course on a cruise ship. Looks cool!@Mitsi_Studio pic.twitter.com/fEqGjKY9EJ