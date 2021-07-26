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أول عربية تحصد ميداليتين أولمبيتين متتاليتين في أولومبياد طوكيو

الإثنين 26 يوليو 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول عربية تحصد ميداليتين أولمبيتين متتاليتين في أولومبياد طوكيو



طوكيو/سما/

حصلت لاعبة التايكوندو المصرية هداية ملاك على أول برونزية لبلادها في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد تفوقها على منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون، بنتيجة 17 - 6 لتصبح أول عربية تحقق ميداليتين برونزيتين على التوالي، بعد برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو.

وحققت هداية الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كغ قبل أن تتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام الأمريكية بايجي ميكفيرسون.


وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قال إن الألعاب التي تنافس عليها بقوة البعثة المصرية لتحقيق ميداليات في طوكيو ستبدأ من يوم 29 المقبل.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى اللجنة جراء فشل عدد كبير من ممثلي مصر في حصد الميداليات، قال حطب في تصريحات تلفزيونية "كنا نعلم النتائج التي حدثت في أول أيام الأولمبياد والنتائج حتى الآن ليست غريبة على توقعاتنا".

وأضاف "لن نفتح حنفية ميداليات من أول يوم في أولمبياد طوكيو فهذا كلام غير منطقي".

وتابع "لدينا دليل شامل لكل لاعب لم يحرز ميدالية حتى الآن في أولمبياد طوكيو، ومن لم يحقق نتائج سيكون جاهز بشكل جيد في الأولمبياد المقبلة".

وختم بقوله "البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات في ألعاب مثل الكاراتيه والرماية والفروسية والمصارعة والجودو".

#اولومبياد طوكيو 2020 #هداية ملاك #مصر #تونجا

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