  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

«الديمقراطية» تؤكد وقوفها إلى جانب شعب تونس في مسيرته لتعزيز النظام الديمقراطي

الإثنين 26 يوليو 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
«الديمقراطية» تؤكد وقوفها إلى جانب شعب تونس في مسيرته لتعزيز النظام الديمقراطي



غزة /سما/

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه وقوفها إلى جانب شعب تونس الشقيق في مسيرته النضالية من أجل الفوز بالديمقراطية وتطويرها، والعدالة الاجتماعية، وبناء نظام سياسي في خدمة مصالح أوسع الفئات الاجتماعية في البلاد، يصون استقلالها وسيادتها، وقيم الجمهورية، والديمقراطية والفصل بين السلطات، ومكافحة الفساد، ويذود عن مصالح المواطن وحقه في العيش الكريم، في العمل والصحة والتعليم، والرفاهية الاجتماعية وضمان المستقبل الفردي والجمعي للشعب، وتخليص البلاد، من سياسات التبعية، السياسية والإقتصادية، ومكافحة الإرهاب، بأشكاله المختلفة.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة تقديرها العالي لاحترام شعب تونس الشقيق وأحزابه الديمقراطية والتقدمية والليبرالية لقيم الديمقراطية، ولتجربته النضالية في هذا السياق التي شكلت نموذجاً ملهماً للعديد من شعوبنا العربية 

#الجبهة الديمقراطية #تونس

الأكثر قراءة اليوم

مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

شاهد: حفل زفاف لابنة أحد قيادات "حزب الله" يثير ضجة بتكاليفه الباهظة وشرب الكحول فيه

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..فيديو

القناة 12 : مفاوضات البالونات الحارقة والقصف الإسرائيلي على غزة

الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان المغلق و يدعو التونسيين للنزول إلى الشوارع

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

"إسرائيل دفينيس": السعودية أدركت أن القوة الإقليمية هي إيران وليست "إسرائيل"

نفط

"يسرائيل هيوم": مسؤولون إماراتيون يحذّرون من أزمة دبلوماسية مع "إسرائيل".. لهذا السبب

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

وزير الجيش الاسرائيلي يهدد قطاع غزة.. "لن نقبل أي خرق أمني.. وسنرد بقوة"

الجهاد توجه رسالة تهديد شديد اللهجة للاحتلال بشأن الاعمار وحصار غزة: كل الخيارات مفتوحة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية