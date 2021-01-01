«الديمقراطية» تؤكد وقوفها إلى جانب شعب تونس في مسيرته لتعزيز النظام الديمقراطي

غزة /سما/

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه وقوفها إلى جانب شعب تونس الشقيق في مسيرته النضالية من أجل الفوز بالديمقراطية وتطويرها، والعدالة الاجتماعية، وبناء نظام سياسي في خدمة مصالح أوسع الفئات الاجتماعية في البلاد، يصون استقلالها وسيادتها، وقيم الجمهورية، والديمقراطية والفصل بين السلطات، ومكافحة الفساد، ويذود عن مصالح المواطن وحقه في العيش الكريم، في العمل والصحة والتعليم، والرفاهية الاجتماعية وضمان المستقبل الفردي والجمعي للشعب، وتخليص البلاد، من سياسات التبعية، السياسية والإقتصادية، ومكافحة الإرهاب، بأشكاله المختلفة.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة تقديرها العالي لاحترام شعب تونس الشقيق وأحزابه الديمقراطية والتقدمية والليبرالية لقيم الديمقراطية، ولتجربته النضالية في هذا السياق التي شكلت نموذجاً ملهماً للعديد من شعوبنا العربية