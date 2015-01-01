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"وول ستريت جورنال": إيران تضع شرطاً جديداً للعودة إلى الاتفاق النووي

الإثنين 26 يوليو 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال": إيران تضع شرطاً جديداً للعودة إلى الاتفاق النووي



واشنطن /سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "إيران طالبت الولايات المتحدة بأن تكون أيّ محاولات مستقبلية لها للانسحاب من الاتفاق النووي مرتبطة بتأييد من الأمم المتحدة".

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن "إيران اشترطت ذلك لأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من جانب واحد من الاتفاق الذي وُقّع عام 2015".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن "مسؤولين إيرانيين لمّحوا إلى أن جولة أخرى من المباحثات يمكن أن تبدأ بعد تنصيب الرئيس المنتخَب إبراهيم رئيسي الشهر المقبل".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي، قال السبت الماضي إن "محادثات فيينا يجب أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران".

وجرت الجولة السادسة من المفاوضات في حزيران/يونيو الماضي، من دون تحديد موعد للجولة السابعة، بينما يؤدّي الرئيس الإيراني المنتخَب إبراهيم رئيسي اليمين أمام مجلس الشورى في 5 آب/أغسطس المقبل.

يُذكَر أن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي انطلقت في فندقين منفصلين في العاصمة النمساوية، في نيسان/أبريل الماضي.

#الولايات المتحدة #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني #محادثات فيينا

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