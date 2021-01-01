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الاعلام الحكومي بغزة يوضح بشأن كشوفات مستحقات الزواج المتداولة

الإثنين 26 يوليو 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الحكومي بغزة يوضح بشأن كشوفات مستحقات الزواج المتداولة



غزة /سما/

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، عن أن كشوفات مستحقات الزواج التي تم تداولها قيد التدقيق والمتابعة.

وأكد معروف في تصريح مقتضب، أن الكشوفات المتداولة هي ترشيحات قيد التدقيق ولم يتم توقيعها من قبل وكيل وزارة المالية وبانتظار اعتمادها بعد التأكد من مطابقتها لمعايير الصرف.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن صرف مستحقات الزواج لحوالي 234 موظفاً بمبلغ 3000 شيكل بمبلغ اجمالي (700 ألف شيكل)، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعيها للتخفيف عن كاهل الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانوا منها.

#غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #مستحقات الزواج #قطاع غزة #وزارة المالية

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