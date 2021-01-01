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الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل

الإثنين 26 يوليو 2021 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل



تونس /سما/

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا يقضي بإقالة رئيس الحكومة والمكلف بوزارة الداخلية، فضلا عن وزيري الدفاع والعدل.

ووفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء “هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة. وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية (تموز) 2021”.

كما تقرّر أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها، وفق نص القرار.

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن، مساء الأحد، تجميد سلطات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد، وقرر، أيضاً، رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد.

#تونس #قيس سعيد

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