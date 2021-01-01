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اسرائيل وقبرص تعبران عن "مخاوفهما العميقة" من تحركات تركيا في قبرص

الإثنين 26 يوليو 2021 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل وقبرص تعبران عن "مخاوفهما العميقة" من تحركات تركيا في قبرص



القدس المحتلة /سما/

عبر وزيرالخارجية الاسرائيلي يائير لابيد ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس خلال اجتماعهما اليوم عن مخاوفهما العميقة من الخطوات التي تقودها تركيا في قبرص.  

وافاد البيان الصادر عن مكتب لابيد بعد الاجتماع بين الجانبين في وزارة الخارجية الاسرائيلية بمدينة القدس :"نحن نتقاسم المخاوف العميقة من التحركات الاستفزازية التي تقودها تركيا في قبرص". وبحسب البيان عبر الجانبان عن :"قلق عميق من تحركات تركيا الاستفزازية في قبرص" وذكر البيان انهما ناقشا "الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها بالموضوع".  

وذكر البيان ان الوزيران ناقشا التعاون في المجالات السياسية، العلاقات المتبادلة، التجارة ، المياه والطاقة. 

تأتي هذه التصريحات على خلفية الضجة التي أثارها اعلان تركيا فتح قسم من منطقة فاروشا المغلقة في قبرص وتسليم ادارته لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، حيت واجه القرار ادانه دولية وصدور بيان صادر عن مجلس الامن يدين القرار التركي.  

من جانبها، أعلنت الخارجية التركية عن رفضها بيان مجلس الامن الدولي، وتصريحات بعض الدول، واعلنت الخارجية التركية قبل يومين: "نرفض تماما التصريحات التي أدلت بها دول مختلفة، والتي تتعارض مع الحقائق على جزيرة قبرص، وتستند إلى مزاعم لا أساس لها".وأضافت أن "مجلس الأمن يصر للأسف على عدم رؤية الحقائق على الأرض في قضية قبرص". 

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