الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني لمواطنة

الخليل /سما/

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالت مواطنة في الخليل .

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطـة ، بانه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لدائرة الجرائم الالكترونية في الشرطة تتعلق بقيام مجهول بإبتزازها على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل وبعد البحث والتحري الإلكتروني , تم حصر الإشتباه بشخص وقبضت عليه وضبطت الهاتف المستخدم بالجريمة.

وأكـدت الشرطـة انه تم التحفظ على المشتبه به واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .