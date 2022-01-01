  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني لمواطنة

الإثنين 26 يوليو 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني لمواطنة



الخليل /سما/

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالت مواطنة في الخليل  .

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطـة ، بانه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لدائرة الجرائم الالكترونية في الشرطة  تتعلق بقيام مجهول بإبتزازها  على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل وبعد البحث والتحري الإلكتروني , تم حصر الإشتباه بشخص وقبضت عليه وضبطت الهاتف المستخدم بالجريمة.

وأكـدت الشرطـة انه تم التحفظ على المشتبه به واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة الفلسطينية #ابتزاز الكتروني #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شاهد: حفل زفاف لابنة أحد قيادات "حزب الله" يثير ضجة بتكاليفه الباهظة وشرب الكحول فيه

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..فيديو

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)

الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان المغلق و يدعو التونسيين للنزول إلى الشوارع

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

وزير الجيش الاسرائيلي يهدد قطاع غزة.. "لن نقبل أي خرق أمني.. وسنرد بقوة"

الجهاد توجه رسالة تهديد شديد اللهجة للاحتلال بشأن الاعمار وحصار غزة: كل الخيارات مفتوحة!

القناة 12 : مفاوضات البالونات الحارقة والقصف الإسرائيلي على غزة

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية