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الأردن يتوج بأول ميدالية في أولمبياد طوكيو

الإثنين 26 يوليو 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يتوج بأول ميدالية في أولمبياد طوكيو



طوكيو/سما/

أحرز لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي البالغ 22 عاما أول ميدالية لبلاده ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" اليوم الاثنين.

واكتفى الشرباتي بالميدالية الفضية لفئة وزن تحت 80 كلغ بعد خسارته في النهائي بنتيجة 20-9 أمام الروسي مكسيم خرامتسوف الذي توج بالذهبية، فيما أحرز الميدالية البرونزية المصري سيف عيسى.


وفضية الشرباتي هي الميدالية التاريخية الثانية للأردن في الألعاب الأولمبية بعد الذهبية التي حققها لاعب التايكواندو أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

#الاردن #اولومبياد طوكيو 2020 #صالح الشرباتي #مصر #سيف عيسى

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