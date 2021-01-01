تظاهرة في نيويورك للمطالبة بإغلاق مكاتب منظمات أميركية داعمة للاستيطان

واشنطن /سما/

ينظم تحالف مؤسسات أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الاميركية تظاهرة يوم غد الثلاثاء، امام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك لاتيتا جونز، لمطالبتها بإغلاق مكاتب منظمات اميركية استيطانية، منها منظمتان تمولان وتجمعان التبرعات لحركة "عطيرات كوهانيم" وللبؤرة الاستيطانية في الخليل.

وقال التحالف في بيان له، إن التظاهرة تهدف للضغط على المدعية العامة جونز لاتخاذ اجراءات بإغلاق ومحاكمة القائمين على أربع منظمات استيطانية تتخذ من مدينة نيويورك مركزا لها، وهي منظمات: الموازنة المركزية لإسرائيل، واصدقاء عطيرات كوهانيم، ومنظمة تمويل البؤرة الاستيطانية في الخليل، ومنظمة اصدقاء ديفيد.

ويسعى المتظاهرون إلى اغلاق تلك المنظمات لدورها في دعم الاستيطان عن طريق توفير الدعم المالي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر ان تبدأ التظاهرة الساعة الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك من امام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك السيدة جونز.