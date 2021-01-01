فلسطين تستضيف مباريات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022

رام الله /سما/

تلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، رسالة من الاتحاد الآسيوي تؤكد منح فلسطين حق استضافة مباريات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا للسيدات التي تقام نهائياتها في الهند العام المقبل.

وتستضيف فلسطين مباريات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبي تايلاند وماليزيا خلال الفترة من 19 إلى 25 أيلول/ سبتمبر 2021، وذلك على ستاد فيصل الحسيني ببلدة الرام شمال القدس المحتلة.

ويشارك في هذه التصفيات 28 منتخبا آسيويا، وزعت على 8 مجموعات، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام في الهند خلال الفترة من 20 كانون الثاني/ يناير ولغاية 6 شباط/ فبراير 2022.

وكانت منتخبات اليابان حاملة اللقب واستراليا الوصيفة والصين ثالثة النسخة الماضية، حصلت على مقاعد التأهل التلقائي للنهائيات التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 12 منتخبا، بالإضافة إلى تأهل منتخب الهند بصفته المضيف.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها فلسطين مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات، حيث استضافت تصفيات المجموعة الثالثة خلال الفترة من 3 إلى 7 نيسان/ أبريل 2017، على ستاد فيصل الحسيني أيضا، بمشاركة منتخبات تايلاند والصين تايبيه.



