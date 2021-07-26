التربية: انتهاء التصحيح لكافة مباحث الثانوية العامة ويكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

رام الله /سما/

أكد الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين 26/7/2021 ، انتهاء عملية التصحيح في كافة المباحث وفروع الثانوية العامة اليوم الاثنين، مع استمرار عمليات الفرز والإدخال التي لم تتوقف حتى اللحظة .

وبين عواد خلال تصريحات لإذاعة القدس، انه وحتى نهاية الاسبوع "الخميس القادم " سيتم تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية وتفاصيل بشأن يوم النتائج .

وأوضح عواد ان النتائج ستكون الكترونية ومن عدة مصادر ومن خلال أرقام الجلوس ، سواء من خلال الرسائل القصيرة"، مؤكدا أن هذه الآلية يجرى الحوار حولها مع شركتي (جوال ووطنية) ، بالإضافة الى الموقع الالكتروني للوزارة وغيرها ، منوها الى ان الطلاب سيتمكنون في الدقائق الاولى من معرفة النتائج مع الاطلاع على كشف درجاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الذي ستطلقه الوزارة يوم النتائج .

وبين ان الوزارة لم تحدد آلية الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة حتى اللحظة.