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هنية وبشارة يبحثان التطورات السياسية

الإثنين 26 يوليو 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية وبشارة يبحثان التطورات السياسية



الدوحة /سما/

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مع الكاتب والمفكر عزمي بشارة التطورات السياسية في أعقاب معركة "سيف القدس" وتداعياتها متعددة الجوانب وطنيًا وعربيًا وإقليميًا.

وأفاد مكتب هنية، في بيان صحفي، بأنّ رئيس المكتب السياسي لحماس وبشارة بحثا سبل تعزيز الإنجاز الوطني الكبير والجهود التي تقوم بها قيادة حركة "حماس" على المستوى الوطني والاقليمي والدولي لاستثمار نتائج الانتصار.

وشددا على أنّ "المعركة شكّلت تحولًا في الميزان الاستراتيجي، وأعادت قضية القدس بل القضية الفلسطينية إلى الواجهة".

#حركة حماس #اسماعيل هنية #عزمي بشارة

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