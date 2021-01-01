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تشييع جثمان الشهيد "محارب" برام الله

الإثنين 26 يوليو 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد "محارب" برام الله



رام الله /سما/

شيع مئات المواطنين عصر الاثنين، جثمان الشهيد يوسف نواف محارب (22 عامًا) بقرية عبوين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد محارب فجر اليوم متأثرا بإصابة تعرض لها خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة سنجل المجاورة قبل أكثر من شهرين، حيث أصيب بالرصاص الحي في الظهر بصورة مباشرة، وأدخل على إثرها المستشفى بحالة حرجة، وخضع للعلاج إلى أن فارق الحياة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مستشفى رام الله بجنازة محمولة نحو منزل الشهيد، حيث ألقى الأهالي نظرة الوداع على الجثمان، فيما أدى المواطنين صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد القرية.

وانطلق المشاركون بجنازة طافت شوارع القرية، رفع خلالها الشبان الأعلام الفلسطينية، فيما أطلق مسلحون ملثمون النار في الهواء.

وهتف المشاركون بعبارات التكبير وعبارات تحيي الشهيد، داعين للانتقام لدماء الشهداء، إلى أن ووري الثرى في مقبرة القرية.

#تشييع جثمان #الشهيد محارب #قرية عبوين

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