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الصحة بغزة: الوضع الوبائي مستقر ولا حاجة لتوصيات جديدة

الإثنين 26 يوليو 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: الوضع الوبائي مستقر ولا حاجة لتوصيات جديدة



غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين، إن الوضع الوبائي مستقر داخل المحافظات الجنوبية، رغم حالة التخوف والترقب من دخول طفرة متحورة دلتا، خاصة بظل حالة تراخي بتنا نلمسها باتباع إجراءات السلامة والوقاية.

وأكد مدير دائرة مكافحة العدوى في الصحة رامي العبادلة، أن الوضع مُطمئن حتى الآن رغم حالة الترقب والتخوف من دخول هذه الطفرة إلى داخل القطاع.

وأوضح العبادلة أن وزارته تعول على زيادة نسبة المُطعمين عبر حملات التطعيم في الوزارات والمؤسسات والشركات، إضافة لمراكز التطعيم التابعة للوزارة والمنتشرة في كل المحافظات.

وأشار إلى أن متحورة دلتا لفيروس كورونا باتت تحيط بنا في الدول والمناطق المجاورة، ووفق منظمة الصحة العالمية ستصبح الطفرة المتحورة المسيطرة في جميع أنحاء العالم.

وعزا ذلك إلى سرعة انتشارها ووفق أحدث الدراسات العالمية فإن التطعيم المضاد للفيروس قادر على مواجهة هذه الطفرة.

وبين العبادلة أن وزارته دائمة المطالبة من المواطنين باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة وعدم التهاون خاصة في أماكن التجمعات.

وأهاب بالمواطنين إلى سرعة التوجه لأقرب مركز صحي لأخذ الطعومات، خاصة بعد السماح لما هو في سن 18 فما فوق لتلقي هذه اللقاحات.

وحول العودة لتشديد الإجراءات، بين العبادلة أن الوضع مستقر حتى اللحظة ولا حاجة لتوصيات جديدة من قبل وزارة الصحة إذا التزم المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية وأخذ اللقاح.

ولفت إلى أن الوزارة لا زالت تعمل وفق خطة معدة مسبقا لحجر العائدين من الدول الموبوءة بهذه الطفرة ولا سيما العائدين من الهند وباكستان.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #متحور دلتا #سلالة كورونا الجديدة

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