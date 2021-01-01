إغلاق مطعم شاورما في غزة بعد تسمم مواطنين

غزة /سما/

أغلقت مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في غزة، خلال جولات عيد الأضحى المبارك مطعماً بسبب وجود حالات تسمم لبعض المواطنين، تناولوا الطعام داخله وأحالت صاحب المطعم لجهة الاختصاص.

وأوضح مدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد قنيطة، أنه تم إخطار 10 مطاعم أخرى لم تلتزم بشروط النظافة والصحة العامة وأمهلتهم وقتا لتسوية أوضاعهم قبل الإغلاق.

وقال قنيطة إن المباحث حررت 50 محضر ضبط وإتلاف لسلع فاسدة، وأخرى منتهية الصلاحية وحولت أصحابها للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد.

وأضاف "مجموع الضبطيات المتلفة بلغت أكثر من 10 طن، بسبب انتهاء الصلاحية ومخالفة المواصفات الفلسطينية".

وأكد قنيطة أنه تم إتلاف هذه الكميات بمحاضر رسمية بوجود جهات مختصة بالإضافة للتجار أصحاب الكميات المتلفة.