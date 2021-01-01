بالونات مفخخة في سماء غلاف غزة.. ووزير الجيش الاسرائيلي يهدد

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، أن أصوات انفجارات سمعت في مستوطنات غلاف غزة، مرجحة أن تكون بفعل بالونات متفجرة أطلقت من قطاع غزة

وبحسب الصحيفة العبرية فقد أبلغ المستوطنين عن أصوات انفجارات في سماء المستوطنات تزامناً مع سقوط بالونات.

في السياق ذاته، هدد وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس بأن الرد سيكون قاسيا إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة.

ويوم أمس الأحد اندلعت 4 حرائق في مستوطنات غلاف غزة جراء بالونات حارقة أطلقت من القطاع، في الوقت الذي قصف الاحتلال مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية في غزة.