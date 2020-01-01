الصحة الإسرائيلية: 1398 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ11606

القدس المحتلة /سما/

شخصت 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 11606 إصابات، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وأظهرت إحصاءات الصحة الارتفاع المتواصل في الحالات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 108 مصابا، بينهم 21 مصابا بحالة خطيرة تم تشخيصهم، أمس الأحد، علما أن عدد الحالات الخطيرة بلغ مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، 24 مصابا.

وسجلت وزارة الصحة حالتي وفاة ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 6461 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع تفشي الفيروس وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، وسعت وزارة الصحة من فحوصات كورونا، حيث اخذت، أمس الأحد، 68 ألف عينية مخبرية لاكتشاف كورونا.

وأظهرت النتائج أن 2.08% منها موجبة، وهو أعلى معدل لنتائج الفحوصات الموجبة الذي يسجل في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب البيانات، فإن مُعامل تناقل العدوى (R) لا يزال مرتفعا وتوقف عند 1.35، ويعكس تضاعف عدد المرضى تقريبا كل أسبوع ونصف.

ويستمر الاتجاه التصاعدي في معدل الإصابة والعدوى بسبب انتشار سلالة "دلتا" المعروفة بـ"الطفرة الهندية"، وبحسب وزارة الصحة، فقد عاد 118 شخصا إلى البلاد تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، منهم 12 شخصا أصيبوا مجددا بالفيروس بعد شفائهم منه، و52 مصابا عادوا من دول مصنفة حمراء، بينما 24 مصابا وصلوا من بلدان مصنفة خضراء ومسموح السفر إليها.

كما ذكر تقرير وزارة الصحة أن 562 مصابا ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، أمس الأحد، هم من جهاز التربية والتعليم، منهم 516 طالبا تم تشخيص إصابتهم بكورونا و46 من المعلمين والموظفين بالمدارس.