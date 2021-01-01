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اقتحام "عوفر" والاحتلال ينقل أسرى مضربين من "ريمون"

الإثنين 26 يوليو 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام "عوفر" والاحتلال ينقل أسرى مضربين من "ريمون"



رام الله /سما/

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، قسم (14) المعبار في سجن "عوفر"، وعزلت أحد الأسرى القابعين فيه، فيما قامت سلطات السجون بنقل أسرى مضربين من سجن "ريمون".

ورفضا لاعتداءات الاحتلال، شرع أسرى عوفر بإغلاق الأقسام كخطوة احتجاجية، وسط حالة من التوتر الشديد بين الأسرى.

بالتزامن مع ذلك نقلت إدارة سجون الاحتلال أربعة أسرى مضربين عن الطعام، في سجن ريمون إلى عدة سجون بعد التنكيل بهم.

وقال نادي الأسير، إن إدارة السجون نكلّت بأربعة أسرى مضربين في "ريمون" منذ 12 يومًا، ثم فرقتهم إلى عدة سجون.

والأسرى هم محمود الفسفوس وتم نقله إلى عزل "بئر السبع"، والأسير جيفارا النمورة ونُقل إلى عزل "عسقلان"، ورأفت الدراويش نُقل إلى عزل "أوهليكدار"، فيما تم نقل الأسير كايد الفسفوس إلى عزل "الرملة".

ويواصل إلى جانب هؤلاء الأسرى، 11 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

#قوات الاحتلال #اقتحام #سجن عوفر #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

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