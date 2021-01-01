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وفاة 5 أطفال خلال حوادث متفرقة بالداخل الفلسطيني في أيام عيد الأضحى

الإثنين 26 يوليو 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 5 أطفال خلال حوادث متفرقة بالداخل الفلسطيني في أيام عيد الأضحى



القدس المحتلة /سما/

توفي 5 أطفال خلال أسبوع عيد الأضحى، بفعل حوادث مختلفة بالداخل الفلسطيني.

وبحسب مؤسسة بطيرم لسلامة الأطفال، فإن أيام عيد الأضحى كانت كارثية على الفلسطينيين بالداخل، حيث لم يسجل مثل هذا العدد من الوفيات وحالات الإصابة منذ سنوات عديدة، كما نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وقضى الأطفال في حوادث غرق وأخرى مختلفة، حيث كانت أولى الحوادث بوفاة الطفلة تالين خطيب (3 سنوات) في أول أيام العيد، اختناقًا داخل سيارة مغلقة، في حين توفي طفل (8 سنوات) بعد أن سقط عن تراكتور زراعي، فيما توفي الطفل لؤي الصفدي بعد أن صدمه قارب في بحر عكا، وتوفي طفل آخر من رهط دهسًا، بينما توفي الطفل حسام مقازحة من الناصر غرقًا في بحر عكا.

وتم رصد العديد من الإصابات خلال فترة العيد، بعضها بحالة خطيرة بفعل استخدام المفرقعات، إلى جانب حوادث سير وسقوط من علو.

ووفق معطيات المؤسسة فإنه من عام 2016 حتى كتابة هذه السطور، توفي غرقًا في مياه البحر 19 طفلا وولدا، منهم 6 من المجتمع العربي، أما فيما يتعلق بالعام الحالي 2021، فقد تم رصد 12 حالة وفاة نتيجة الغرق سواء في مياه البحر أو في برك السباحة العامة والخاصة ومجمعات المياه أو حالات غرق وقعت في المنزل.

#عيد الاضحى #الداخل المحتل #اراضي 48 #وفاة #غرق

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