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عضو الكنيست مراعنة تهدد نجل نتنياهو بمقاضاته

الإثنين 26 يوليو 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو الكنيست مراعنة تهدد نجل نتنياهو بمقاضاته



القدس المحتلة /سما/

هددت ابتسام مراعنة عضو الكنيست عن حزب العمل اليساري الإسرائيلي، اليوم الإثنين، يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الليكود، بمقاضاته في حال لم يحذف تغريدة نشرها على “تويتر” وتقديم اعتذار عنها.

ونشر نجل نتنياهو أمس، تغريدة تحتوي على صورة لمراعنة خلال مشاركتها في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست والتي انضمت إليها مؤخرًا، ملتقطًا في ذات الوقت صورة منشور لمراعنة عام 2013 عبر “فيسبوك” كتبت فيه، “القدس لنا إلى الأبد، سنعمل على دحر الاحتلال من القدس”.

وقالت مراعنة إن هذا المنشور المنسوب لها مزيف ولم تكتبه، داعيةً نجل نتنياهو إلى الكف عن التحريض والكذب.

وطالب محامي الدفاع عن مراعنة، نجل نتنياهو بإزالة التغريدة ونشر اعتذار، وفي حال رفض سيتم مقاضاته.

#حزب العمل الإسرائيلي #ابتسام مراعنة #يائير نتنياهو

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