شرطة غزة تعلن تكثيف جهودها لضبط المفرقعات واتخاذ إجراءات قانونية بحق مصنيعها

غزة /سما/

أعلنت الشرطة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تكثيف جهود المباحث العامة لضبط المفرقعات بجميع أنواعها، لما تُشكله من ضرر على المجتمع من خلال ترويع الآمنين، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وحذر أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة في تصريح صحفي له، من تصنيع تلك المفرقعات أو تداولها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مُشددة بحق من يتورط في ذلك.

وأهاب البطنيجي، بالمواطنين وأولياء الأمور للتعاون مع الجهات المختصة في ضبط ومراقبة استخدام المفرقعات، داعيًا إياهم للإبلاغ عن أية حالات استخدام أو تصنيع لها، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للشرطة 100.

ودعا المتحدث باسم شرطة غزة، وسائل الإعلام المحلية للمساهمة في تكثيف الجهود التوعوية من خطر استخدام المفرقعات وتصنيعها.