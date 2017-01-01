نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الإداريّ رامز اللحام

رام الله /سما/

حمّل نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير رامز اللحام (24 عامًا) من بيت لحم، والذي يعاني من تفاقم في وضعه الصحي مؤخرًا، يقابل ذلك مماطلة وإهمال إدارة سجون الاحتلال في متابعته صحيًا.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير اللحام المعتقل إداريّا منذ 18 شهرًا، تعرض قبل ثلاثة أيام لوعكة صحية في سجن “النقب الصحراوي” أدت إلى فقدانه للوعي وإصابته بتشنجات، ووفقًا للرواية المتوفرة حول ما جرى مع الأسير اللحام، فإن إدارة سجن “النقب” ماطلت لمدة ساعة في الاستجابة لطلب أسرى، بتقديم الإسعاف العاجل له، وحينما حضر السجانون لنقله أمروا بتقييده رغم ما يعانيه من تشنجات، الأمر الذي رفضه الأسرى، حيث تُشكل عمليات تقييد الأسرى المرضى أبرز أشكال عمليات التنكيل التي يتعرضون لها.

يُشار إلى أنّ الأسير اللحام، أحد الأسرى الذين عانوا على مدار سنوات من عمليات الاعتقال الإداريّ، وإعاقت متابعة وضعه الصحي، وكذلك استكمال مسيرته التعليمية، يذكر أنه أحد الأسرى الذين خاضوا إضراب عام 2017.

وطالب نادي الأسير، كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناة الأسير اللحام وكافة رفاقه المرضى، وضمان حقهم بالعلاج اللازم لهم وفي الوقت المناسب، حيث أنّه ووفقًا للمتابعة فإن الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في ازدياد، لاسيما بين صفوف الذين أمضوا سنوات طويلة داخل الأسر.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى نحو 550 أسيرًا.