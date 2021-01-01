من أجل الحرية.. 14 أسيرًا مستمرون في إضرابهم عن الطعام

رام الله /سما/

أفاد نادي الأسير اليوم الإثنين، بأن 14 أسيراً مستمرّون في الإضراب المفتوح عن الطّعام؛ احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

وأشار النادي في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، إلى أن الأسير سالم زيدات من الخليل شرع بالإضراب منذ (15) يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (13) على التوالي.

وأعلن الأسرى محمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (12) يوماً، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم السّابع، كما يواصل الأسرى: علاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال، الإضراب لليوم السادس، وفق نادي الأسير.

وذكر أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون “النقب، وريمون ومجدو”، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.