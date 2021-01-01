  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من أجل الحرية.. 14 أسيرًا مستمرون في إضرابهم عن الطعام

الإثنين 26 يوليو 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
من أجل الحرية.. 14 أسيرًا مستمرون في إضرابهم عن الطعام



رام الله /سما/

أفاد نادي الأسير اليوم الإثنين، بأن 14 أسيراً مستمرّون في الإضراب المفتوح عن الطّعام؛ احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

وأشار النادي في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، إلى أن الأسير سالم زيدات من الخليل شرع بالإضراب منذ (15) يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (13) على التوالي.

وأعلن الأسرى محمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (12) يوماً، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم السّابع، كما يواصل الأسرى: علاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال، الإضراب لليوم السادس، وفق نادي الأسير.

وذكر أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون “النقب، وريمون ومجدو”، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

خبراء عسكريون يكشفون التحدى الأكبر أمام اسرائيل: حماس تفكر بإشعال عدة جبهات!

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..فيديو

حماس والجهاد الإسلامي توجهان رسالة تهديد لاسرائيل.. التضييق على غزة سيقود للتصعيد

شاهد: حفل زفاف لابنة أحد قيادات "حزب الله" يثير ضجة بتكاليفه الباهظة وشرب الكحول فيه

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)

العاهل الأردني: حرب غزة الأخيرة جرس إنذار.. وقوة إسرائيل "واجهة هشة"

الأخبار الرئيسية

القناة 12 : مفاوضات البالونات الحارقة والقصف الإسرائيلي على غزة

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

خطوتان لصرف المنحة القطرية.. مسؤولون إسرائيليون: “حماس ترتكب خطأً مرة أخرى بتحليل نوايانا”

غنوشي

الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان المغلق و يدعو التونسيين للنزول إلى الشوارع

مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية