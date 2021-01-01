شاكيد: الحكومة الإسرائيلية قررت التعايش مع وباء كورونا

القدس المحتلة /سما/

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد إن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع زيادة معدلات الإصابة بكورونا هي التعايش مع الوباء.



وأضافت شاكيد في مقابلة مع القناة 7 العبرية: "نحن بحاجة إلى أن نفهم أن الطفرة الهندية تتفشىفي جميع أنحاء العالم ويمكننا الاختيار بين خيارين: إما إغلاق وإغلاق مطار بن غوريون والانتقال إلى سياسة عدم الإصابة بالعدوى، أما الخيار الثاني هو التعايش مع الوباء بعد التطعيمات".



وأوضحت أنه من الصواب التعايش مع كورونا، لكنه يتطلب مسؤولية من المواطنين، مطالبة الجميع بالذهاب للحصول على اللقاح.



ووفقًا لشاكيد، لا توجد قيود أخرى في إسرائيل في الوقت الحالي، مبينة أن الوضع تحت السيطرة وطالما كان هذا هو الحال، فإننا لا نريد الخوض في قيود كبيرة على الاقتصاد، وخسارة مليون شيكل مبلغ فلكي بالنسبة لإسرائيل.