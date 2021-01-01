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صيدم: إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا وأوروبا مطالبة بزيادة الدعم

الإثنين 26 يوليو 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا وأوروبا مطالبة بزيادة الدعم



رام الله /سما/

 استقبل نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم، في مكتبه برام الله اليوم الاثنين، القنصل الإيطالي العام في القدس جوزيبه فيديله ، حيث أطلع صيدم السيد فيديله على مجمل الاوضاع السياسية على الساحة الفلسطينية.

وأوضح صيدم ان إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا الفلسطينية، مستنكراً صمت العالم إزاء هذا الاغتيال الجغرافي المتواصل للأرض العربية، مطالباً أوروبا بزيادة دعمها لفلسطين على كافة الاصعدة وضرورة تصاعد الدور الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية، مجدداً شكره وتقديره واحترامه لمواقف إيطاليا التاريخية والمستمرة ولدعمها السياسي والمادي لفلسطين

بدوره، أكد فيديله وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته المستقلة على حدود السابع من حزيران للعام ٦٧ ، معبراً عن رفضه للإجراءات الإسرائيلية بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني .

#حركة فتح #صبري صيدم

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