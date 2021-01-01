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مستشار الرئيس الفلسطيني يحذر من مخطط تهويدي عنصري احلالي في مدينة القدس

الإثنين 26 يوليو 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الرئيس الفلسطيني يحذر من مخطط تهويدي عنصري احلالي في مدينة القدس



رام الله /سما/

حذر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية من مخطط تهويدي عنصري احلالي في مدينة القدس المحتلة يستهدف شارع السلطان الناصر صلاح الدين والمنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة للعاصمة المقدسة، والذي يعتبر أحد أهم المعالم الحضارية والتراثية التي تؤكد على عروبة وإسلامية مدينة القدس، بحجة واهية تحت غطاء ما يسمى بالمخطط الهيكلي .

وأكد الهباش في بيان صحفي أن كافة اجراءات الاحتلال في مدينة القدس باطلة ومخالفة للقانون الدولي خاصة وأنها تستهدف الهوية الدينية والثقافية والحضارية للمدينة المقدسة لأنها تخضع للقوة القائمة بالاحتلال والتي يقع على عاتقها حماية معالم القدس بكافة تفاصيلها وهويتها الدينية التي أكدت عليها منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " التي أكدت أن مدينة القدس تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه .

وطالب الهباش المؤسسات الدولية وهيئة الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اجراءاتها التهويدية في مدينة القدس ووقف المجزرة الجارية بحق التراث والثقافة المقدسيتين تنفيذا لمخططات التهويد التي تقودها دولة الاحتلال بكافة مؤسساتها الحكومية والقضائية والأمنية .

#محمود الهباش #قاضي قضاة فلسطين #تهويد القدس

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