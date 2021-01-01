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الأردن: لا عودة إلى الخلف رغم ارتفاع الإصابات بكورونا وفتح القطاعات في أيلول

الإثنين 26 يوليو 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: لا عودة إلى الخلف رغم ارتفاع الإصابات بكورونا وفتح القطاعات في أيلول



عمان /سما/

أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، أنه لا عودة إلى الخلف وإلى المراحل السابقة رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وسيتم إعادة فتح القطاعات بداية أيلول المقبل، وسيكون التعليم وجاهيا.

وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي "إن 95% من المصابين بكورونا الذين يدخلون المستشفيات غير مطعمين، وحوالي 55 % من مرضى مستشفى الجاردنز والبالغ عددهم 61 إصابة غير مطعمين، الأمر الذي يشير إلى ضرورة زيادة وتيرة وسرعة عملية التطعيم".

وأضاف، أن الجائحة اختلفت في تنظيمها وإدارتها أيضا، وعلى الحكومة تشديد الرقابة، فلا بد من التعايش مع الوضع وزيادة وتيرة وسرعة التطعيم.

وتابع قائلا: إن زيادة أعداد الإصابات وتجاوزها حاجز 1000 إصابة يوم أمس لم يكن مفاجئا، حيث توقعنا أن تظهر نتائج عطلة عيد الأضحى المبارك بداية الأسبوع المقبل، حيث كان واضحاً عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى عزوف المواطنين عن التطعيم.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات يوم أمس أعطانا تحذيرا ونأمل بأن تنخفض الأعداد اليوم الإثنين دون الألف إصابة، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات في المحافظات الأربع الرئيسية تشمل 80% من مجموع الإصابات في المملكة، وهذا دليل على أن التجمعات وعيد الأضحى المبارك والأضاحي انعكس سلباً على الوضع الوبائي وعمل على زيادة أعداد الإصابات.

وأكد أن العالم يشهد موجات أكثر انتشارا لكن أقل شدة، لأنها أصبح عندها تجارب وخبرة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين رؤوس المثلث الوبائي (الحكومة والفايروس والمواطنين)، فإن لم يكن هناك توازن سنفقد السيطرة وستزداد الأرقام بشكل أكبر.

#الاردن #الصحة الاردنية #فيروس كورونا

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