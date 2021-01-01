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تعرف على المعلق العسكري روني دانيال الذي توفي اليوم

الإثنين 26 يوليو 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على المعلق العسكري روني دانيال الذي توفي اليوم



القدس المحتلة /سما/

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الإثنين، إن المعلق العسكري للقناة 12 العبرية روني دانيال، توفي بعد إصابته بسكتة قلبية، وهو يبلغ من العمر 73 عامًا.
 
وأوضحت القناة العبرية، أن دانيال خدم في الجيش الإسرائيلي في لواء جولاني، وأصيب في حرب الاستنزاف (الأيام الستة). 
 
وأضافت أنه خدم كقائد كتيبة احتياطي في لواء الجولاني، وكذلك برتبة مقدم في الاحتياط.
 
وأفادت القناة العبرية أن دانيال بدأ حياته الإعلامية كمراسل لقطاع النقل والزراعة لصوت إسرائيل، ثم عُين لاحقًا مراسلًا عسكريًا.
 
وأشارت إلى أن من بين أمور أخرى، عمل دانيال أيضًا في إذاعة الجيش منذ عام 1993، ومراسل أخبار القناة 12 للشؤون العسكرية والأمنية.
 
وأشاد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم بالمعلق العسكري قائلًا: "روني دانيال، الرجل الذي جمع بين الصحافة والوطنية والصهيونية، توفي اليوم. لم يكن روني مجرد معلق عسكري - لقد كان صوت حقبة أخرى، من الأرض الطيبة، إسرائيل. 
 
وأضاف بينيت:" سنفتقده جميعًا على الشاشة وفي قلوبنا".

#اسرائيل #روني دانيال

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