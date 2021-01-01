الزق: غياب الجهد الوطني لإنهاء الانقسام مؤشر خطير لحالة الاستسلام لتداعياته الكارثية

غزة / سما /

دعا محمود الزق عضو المجلس المركزي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي لاستئناف جهود المصالحة والمباشرة فورا باستئناف حوار المصالحة .

وأكد في تصريح له ، بان لا خيار امام شعبنا سوى السعي الدائم لإنهاء هذه الحالة الشاذة من مسيرة شعبنا الكفاحية التي تشل قدرة شعبنا عن خوض نضال موحد وفاعل ضد الاحتلال واجراءاته الفاشية التي تستهدف ضم الاراضي الفلسطينية والسيطرة على الحدود السيادية في غور الاردن بهدف افشال فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدودها .

وقال بان الركيزة الاساسي لمواجهة فاعلة مع الاحتلال تتطلب تصليب الاداة النضالية بترسيمها عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتنظيم وتفعيل الجهد النضالي الشعبي حتى يرقى لمستوى هبة شعبية شاملة ضد الاحتلال .

كما طالب الاشقاء المصريين بتفعيل جهدهم وتكثيف مساعيهم بالدعوة لحوار وطني في القاهرة وذلك لتطبيق ما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة السابقة .

واوضح بان الخطوة المطلوبة في هذه اللحظة هي التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولية انهاء تداعيات الانقسام الخطيرة بتوحيد مؤسسات الوطن واعادة الاعمار والتحضير لانتخابات وطنية شاملة .