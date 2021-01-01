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ظاهرة غريبة في الهند.. ظهور أرض بشكل مفاجئ (فيديو)

الإثنين 26 يوليو 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظاهرة غريبة في الهند.. ظهور أرض بشكل مفاجئ (فيديو)



وكالات / سما /

أظهر مقطع فيديو ظاهرة غريبة وقعت في ولاية هاريانا شمالي الهند، حيث برزت أرض بشكل مفاجئ من تحت الماء.

وحظي الفيديو بنسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الغموض الذي يلف الظاهرة.

وأصاب ظهور الأرض في منطقة مغمورة بالمياه، استغراب الشخص مصوّر الفيديو، والذي طلب ممن معه التراجع للخلف، بينما واصلت الأرض في الارتفاع.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى حدوث مثل هذه الظاهرة، إلا أن رواد مواقع التواصل حاولوا تقديم نظرياتهم الخاصة، حيث قال بعضهم أن الأرض ارتفعت بسبب نشاط الصفائح التكتونية.

وذهب فريق آخر من رواد مواقع التواصل إلى تفسير الظاهرة بتصاعد الميثان المحصور في الأرض، حسبما ذكر موقع "إنديان إكسبريس".

 

#هاريانا #الهند #الماء #الأرض

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