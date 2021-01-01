  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول اميركي : ضغوط ترامب على ايران فشلت ومستعدون للعودة الى الاتفاق النووي

الإثنين 26 يوليو 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اميركي : ضغوط ترامب على ايران فشلت ومستعدون للعودة الى الاتفاق النووي



وكالات - سما-

 قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، إن "الضغوط الأمريكية القصوى التي اطلقها الرئيس السابق، دونالد ترامب، ضد ايران فشلت".

وأشار روبرت مالي إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعودة الى الاتفاق النووي في حال التزمت ايران هي الأخرى بتعهداتها النووية".

وأكد المبعوث الأمريكي أن "الضغوط الأمريكية على إيران أضرت بمصالح أمريكا على الصعيد العالمي".

في سياق متصل، ادعت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "إيران طالبت الولايات المتحدة أن تكون أي محاولات مستقبلية لواشنطن للانسحاب من الاتفاق النووي مرتبطة بتأييد من الأمم المتحدة".

الأكثر قراءة اليوم

العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

خبراء عسكريون يكشفون التحدى الأكبر أمام اسرائيل: حماس تفكر بإشعال عدة جبهات!

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..فيديو

حماس والجهاد الإسلامي توجهان رسالة تهديد لاسرائيل.. التضييق على غزة سيقود للتصعيد

شاهد: حفل زفاف لابنة أحد قيادات "حزب الله" يثير ضجة بتكاليفه الباهظة وشرب الكحول فيه

فرنسا تعتبر آيات قرآنية من سورة الأحزاب منافية لقيم الجمهورية وتقيل إمامين

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)

الأخبار الرئيسية

القناة 12 : مفاوضات البالونات الحارقة والقصف الإسرائيلي على غزة

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

خطوتان لصرف المنحة القطرية.. مسؤولون إسرائيليون: “حماس ترتكب خطأً مرة أخرى بتحليل نوايانا”

غنوشي

الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان المغلق و يدعو التونسيين للنزول إلى الشوارع

مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية