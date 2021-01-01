وفاة أبرز المحللين العسكريين الإسرائيليين بسبب سكتة قلبية مفاجئة

القدس المحتلة / سما /

توفي المحلل العسكري الإسرائيلي المخضرم روني دانييل، اليوم الاثنين، جراء سكتة قلبية مفاجئة ألمت به صباحًا.

ويعمل دانييل البالغ من العمر 73 عامًا، في قناة 12 العبرية منذ تأسيسها عام 1993، حيث يعد من أبرز المعلقين الإخباريين والمحللين العسكريين والأمنيين منذ 28 عامًا.

وولد دانييل في بغداد عام 1947، قبل أن يهاجر إلى إسرائيل، وخدم في قوات لواء ناحال العسكري، وأصيب فيما عرف بحرب الأيام الستة، وقاد سرية عسكرية في حرب الاستنزاف، وحرب ما عرفت باسم “يوم الغفران” المعروفة بحرب أكتوبر (العاشر من رمضان).

"القدس"