المالية بغزة: صرف مستحقات الزواج غداً الثلاثاء

غزة / سما /

​أعلنت وزارة المالية عن صرف المستحقات الخاصة بالزواج لكافة الموظفين المسجلين ورقياً لعام 2019.

وأوضحت الوزارة أنها قررت صرف مستحقات الزواج لحوالي 234 موظفاً بمبلغ 3000 شيكل بمبلغ اجمالي (700 ألف شيكل)، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعيها للتخفيف عن كاهل الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانوا منها.

وبينت الوزارة أن الصرف سيكون غداً الثلاثاء الموافق 27/7/2021، عبر بنكي الوطني والانتاج وكافة فروع بنك البريد.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الالكترونية المتبقية وصرفها وفق الامكانيات المالية المتاحة.