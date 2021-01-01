الكشف عن أول دراجة نارية طائرة في العالم (فيديو)

وكالات / سما /

كشفت شركة أمريكية، عن دراجتها النارية الطائرة، وهي الأولى من نوعها في العالم، وجرى تصميمها لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا.

وبحسب شركة "Jetpack Aviation" لصناعة السيارات، فإن الدراجة النارية الطائرة تصل سرعتها إلى 300 ميل في الساعة، مع وجود حمولة، وارتفاع 5 آلاف متر، وإنتاج قوة دفع قصوى تبلغ 1200 رطل.

ولفتت الشركة الأمريكية إلى أن الدراجة التي أطلقت عليها "سبيدر"، اجتازت الاختبارات الأولى بنجاح، وهي على استعداد لتلقي الطلبات بشأنها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد مايمان، أن تكلفتها المبدئية تصل إلى 380 ألف دولار، ومن المرجح أن تزداد قيمتها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النموذج الأولي يحتوي على هيكل من الألومنيوم، وتم ربطه بالأرض أثناء اختبار الطيران الأخير في جنوب كاليفورنيا.

ولفتت إلى أن "سبيدر"، صغيرة بما يكفي ليتم نقلها في مقطورة ولا تحتاج إلى الشحن قبل الإقلاع.

وأضافت أنه بينما تستخدم نماذج "سبيدر" الأولية أربعة محركات، فإن نموذج الإنتاج النهائي سيتضمن ما يصل إلى ثمانية محركات.