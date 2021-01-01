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برشلونة يحدد موعد تجديد عقد ليونيل ميسي بشكل رسمي

الإثنين 26 يوليو 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحدد موعد تجديد عقد ليونيل ميسي بشكل رسمي



وكالات / سما /

حدد برشلونة الموعد المتوقع الذي سيتم فيه تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل رسمي، وهو الإعلان الذي طال انتظاره من قبل الجماهير، للاطمئنان على مستقبل أهم لاعب في تاريخ النادي.

وانتهى عقد ليونيل ميسي مع برشلونة قبل 3 أسابيع، ونجحت إدارة النادي في التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب من أجل تجديد العقد مقابل نصف راتبه السابق، لكن لم يتم توقيع العقود حتى الآن.

ويعمل برشلونة في الوقت الراهن على تخفيض فاتورة أجور اللاعبين ليتمكن من تجديد عقد ليونيل ميسي رسمياً وتسجيل صفقاته الجديدة، ورغم أن النادي نجح في التخلص من بعض اللاعبين، لكنه ما زال هناك بحاجة لبيع المزيد من اللاعبين خصوصاً الذين يحصلون على رواتب مرتفعة، مثل ميراليم بيانيتش، صامويل أومتيتي، نيتو، أنتوان جريزمان ومارتن بريثويت.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن البرسا في عجلة من أمره لكي يضفي الطابع الرسمي على عقد ليونيل ميسي الجديد، وكان النادي يتوقع أن يحدث ذلك خلال الأسبوع الحالي، لكن بعض التفاصيل المالية أجلت توقيع العقد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك اندفاع من كلا الطرفين لتجديد العقد، لكن النادي يدرك أن التسرع لن يصب في مصلحته، ولذلك سيتم انتظار ميسي حتى يعود من الإجازة، من ثم سيتم حسم مسألة تجديد العقد بشكل رسمي، وهذا قد يحدث خلال 10 أيام.

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