ريال مدريد يخسر ودياً أمام رينجرز في أولى مباريات انشيلوتي

وكالات / سما /

تعرض ريال مدريد مساء أمس الأحد للخسارة على يد رينجرز الاسكتلندي ودياً بهدفين مقابل هدف، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2021 / 2020.

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد في ولايته الثانية للمرينجي.

وبدأ كارلو أنشيلوتي مباراة اليوم الأحد بتشكيلة غاب فيها جميع نجوم المرينجي الأساسيين، حيث بتواجد فقط الثلاثي “ماريانو دياز، وفاسكيز، ورودريجو” في خط الهجوم، بينما شارك الثنائي إيسكو، والعائد مؤخراً للريال مارتن أوديجارد، بالإضافة إلى مارسيلو، وناتشو، والحارس لونين، والآخرين من شباب النادي.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل في مباراة اليوم عن طريق البرازيلي الشاب رودريجو بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد رينجرز من بعيد، بتسجيل هدفين متتاليين، الأول عن طريق فاشون ساكالا بالدقيقة 55 من عمر اللقاء، والثاني عن طريق سيدريك إيتين بالدقيقة 77.

ولم يشارك نجوم ريال مدريد الأساسيين في مباراة اليوم، لحصولهم على الإجازة الصيفية عقب انتهاء فعاليات بطولتي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وكوبا أمريكا.