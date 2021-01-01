اليونايتد يتحرك لغدر بوغبا من بوابة أتلتيكو

وكالات / سما /

بدأ مانشستر يونايتد التحرك بجدية من أجل التعاقد مع لاعب وسط جديد، تحسبا لرحيل الفرنسي بول بوغبا هذا الصيف.

وزعمت العديد من التقارير أن بوغبا يضغط للانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يجهز عرضا بقيمة 45 مليون إسترليني للتعاقد مع ساؤول نيغيز لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

وبيّنت "ديلي ميل" أن نيغيز على رادار مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، لكن الفرصة المناسبة جاءت هذا الصيف، بسبب تعرض أتلتيكو مدريد لمشاكل مادية، بالإضافة للرحيل المنتظر لبوغبا.

وأوضحت أن اللاعب ضمن قائمة اهتمامات برشلونة ويوفنتوس وليفربول أيضا خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري.

وأشارت إلى أن اليونايتد يملك حظوظا وافرة لخطف اللاعب, بسبب الأزمات المالية التي يمر بها برشلونة ويوفنتوس, ناهيك على أن ليفربول يحتاج لبيع أحد لاعبي الوسط قبل إبرام الصفقة.