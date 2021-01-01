بديل هالاند يجتاز الكشف الطبي تمهيداً لانضمامه لبوروسيا دورتموند

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن اجتياز دونيل مالين مهاجم أيندهوفن الهولندي الكشف الطبي، تمهيداً لانضمامه بشكلٍ رسمي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان بوروسيا دورتموند يبحث عن مهاجم جديد ليكون بديلاً للنرويجي إيرلينج هالاند، ويبدو أن هذا اللاعب سيكون الدولي الهولندي دونيل مالين.

وبالرغم من إيرلينج هالاند سيستمر مع بوروسيا دورتموند في الموسم المقبل، بعد تأكيدات الإدارة، إلا أن النادي رغب في التعاقد مع مهاجم جديد للتكيف على طريقة لعب الفريق، قبل رحيل هالاند المؤكد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الهولندي مالين صاحب 22 عاماً سيغادر إيندهوفن، وينضم لدورتموند بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وأوضحت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند سيتعاقد مع مالين لمدة خمس مواسم حتى صيف عام 2026 بمبلغ 30 مليون يورو.

وأكملت “ماركا” أن بوروسيا دورتموند بدأ في الفعل في إنفاق أموال بيع جادون سانشو، والصفقة الأولى ستكون مالين.

الجدير بالذكر أن مالين قد شارك مع إيندهوفن في الموسم الماضي 45 مباراة، ونجح في تسجيل 27 هدفاً، وصناعة عشرة آخرين.