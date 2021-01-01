  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بديل هالاند يجتاز الكشف الطبي تمهيداً لانضمامه لبوروسيا دورتموند

الإثنين 26 يوليو 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بديل هالاند يجتاز الكشف الطبي تمهيداً لانضمامه لبوروسيا دورتموند



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن اجتياز دونيل مالين مهاجم أيندهوفن الهولندي الكشف الطبي، تمهيداً لانضمامه بشكلٍ رسمي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان بوروسيا دورتموند يبحث عن مهاجم جديد ليكون بديلاً للنرويجي إيرلينج هالاند، ويبدو أن هذا اللاعب سيكون الدولي الهولندي دونيل مالين.

وبالرغم من إيرلينج هالاند سيستمر مع بوروسيا دورتموند في الموسم المقبل، بعد تأكيدات الإدارة، إلا أن النادي رغب في التعاقد مع مهاجم جديد للتكيف على طريقة لعب الفريق، قبل رحيل هالاند المؤكد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الهولندي مالين صاحب 22 عاماً سيغادر إيندهوفن، وينضم لدورتموند بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وأوضحت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند سيتعاقد مع مالين لمدة خمس مواسم حتى صيف عام 2026 بمبلغ 30 مليون يورو.

وأكملت “ماركا” أن بوروسيا دورتموند بدأ في الفعل في إنفاق أموال بيع جادون سانشو، والصفقة الأولى ستكون مالين.

الجدير بالذكر أن مالين قد شارك مع إيندهوفن في الموسم الماضي 45 مباراة، ونجح في تسجيل 27 هدفاً، وصناعة عشرة آخرين.

#إيرلينج هالاند #هالاند #بوروسيا دورتموند #دونيل مالين

الأكثر قراءة اليوم

العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

خبراء عسكريون يكشفون التحدى الأكبر أمام اسرائيل: حماس تفكر بإشعال عدة جبهات!

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..فيديو

حماس والجهاد الإسلامي توجهان رسالة تهديد لاسرائيل.. التضييق على غزة سيقود للتصعيد

فرنسا تعتبر آيات قرآنية من سورة الأحزاب منافية لقيم الجمهورية وتقيل إمامين

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)

شاهد: حفل زفاف لابنة أحد قيادات "حزب الله" يثير ضجة بتكاليفه الباهظة وشرب الكحول فيه

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

خطوتان لصرف المنحة القطرية.. مسؤولون إسرائيليون: “حماس ترتكب خطأً مرة أخرى بتحليل نوايانا”

غنوشي

الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان المغلق و يدعو التونسيين للنزول إلى الشوارع

مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..

k

استشهاد فتى من رام الله متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل شهرين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية