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موقف فريد لمدرب فلسطيني في أولمبياد طوكيو

الإثنين 26 يوليو 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقف فريد لمدرب فلسطيني في أولمبياد طوكيو



طوكيو / سما /

سطّر حسام حمادة المدرب الفلسطيني في رفع الأثقال, موقفا فريدا من نوعه في أولمبياد "طوكيو 2020", بعدما أشرف على لاعب باكستاني خلال المنافسات.

ويتواجد حمادة في الأولمبياد بصفته مدرباً للبطل الفلسطيني محمد حمادة، قبل أن يستجيب لطلب الاتحاد الباكستاني بالإشراف على تدريبات اللاعب طلحة طالب.

وعمل المدرب الفلسطيني بشكل رائع مع طالب، وأثمر ذلك عن حصوله على المركز الرابع في فئته، بفارق 2 كجم فقط عن صاحب الميدالية البرونزية.

من جانبه، شكر الاتحاد الباكستاني برئاسة حافظ عمران، المدرب حمادة على موقفه الفريد، مبيناً أنه أوصل رسالة للجميع مفادها بأن الرياضة تحمل هدفاً عظيماً وسامياً, ودورها في المحافل الدولية يفوق المشاركة والتنافس.

#حسام حمادة #بطولة طوكيو #أولمبياد طوكيو #طوكيو 2020 #باكستان

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