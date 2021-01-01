اتحاد الشجاعية يواصل التقدم.. وتعادل الهلال والصداقة (فيديو)

غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزا ثمينا على بيت حانون الرياضي (2-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "المنطار" أحمد حرارة (15), وسالم وادي (99), بينما أحرز هدف "الحوانين" عبد الرحمن وشاح (55).

ورفع الفائز رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث, وبقي رصيد الخاسر 20 نقطة في المركز الثامن.

الهلال – الصداقة (3-3)

وتعادل الهلال مع نظيره الصداقة (3-3).

وأحرز ثلاثية الهلال محمد القاضي (54), وأحمد لبد (61), ومحمد الملفوح (70), في حين سجل ثلاثية الصداقة حازم شكشك (28), ومحمد بلح (69), ويوسف سالم (85).

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وبات رصيد الصداقة 24 نقطة في المركز السادس.

باقي الدرجات

وفي الدرجة الأولى, انتصر المجمع الإسلامي على خدمات البريج (3-1), وشباب الزوايدة على نماء (2-1).

أما في الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", فتعادل جماعي رفح مع اتحاد دير البلح (1-1), في حين شهدت الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", فوز السلام على الجزيرة (2-1), بينما انتصر شباب المغازي على الشوكة (1-0) في فرع "الوسطى والجنوب".